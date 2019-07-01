2019-07-01T16:12:59+03:00
Экономика

МегаФон и G-Core Labs объединили возможности сетей доставки контента

Партнёрство позволит в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжёлых медиа-файлов
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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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МегаФон запускает обновленный сервис CDN, объединяя возможности своей инфраструктуры с сетью доставки контента международного провайдера G-Core Labs. Партнёрство позволит в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжёлых медиа-файлов конечным пользователям в России и по всему миру.

Благодаря сотрудничеству клиенты МегаФона смогут эффективно развивать свою деятельность в сети интернет по всему миру благодаря сервису МегаФон CDN, а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.

Обновленный сервис МегаФон CDN (аббр. от англ. content delivery network, сеть доставки контента) гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть: среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%. Сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365. Уже сегодня им пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», Банк Открытие, Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

В рамках сотрудничества клиенты МегаФона также получают доступ к уникальной облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру (телепередачи, радио, спортивные матчи, рок-концерты, видеоблоги).

Управлять трансляцией позволяет личный кабинет, в котором помимо функционала для работы с видеопотоком собраны все необходимые статистические данные, позволяющие более широко оценить качество трансляции.

Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

- Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю – интернет-пользователю – сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и др. В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям, – отмечает Александр Осипов, руководитель по инфраструктурным и облачным решениям МегаФона.

- Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам МегаФона наладить высокоэффективную работу в онлайне на любых мировых рынках, в том числе странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании. В свою очередь, благодаря возможностям МегаФона, лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с точки зрения повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок, - отметил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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