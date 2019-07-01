2019-07-01T15:40:19+03:00
Происшествия

Тюменец незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире и курил спайс

Житель города получил реальный уголовный срок
Вадим Бегун
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8 мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец.8 мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев, а также в незаконном приобретении и хранение наркотиков.

– С 18 февраля по 4 марта этого года мужчина зарегистрировал в своей квартире, в которой он проживал с родными, восемь мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что тюменец также признан виновным в незаконном приобретении и хранении спайса. Он вышел из своей квартиры и употребил его на лестничной площадке, после чего ему стало плохо. Пришлось вызвать скорую.

Теперь мужчина два года проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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