Тюменец незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире и курил спайс
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев, а также в незаконном приобретении и хранение наркотиков.
– С 18 февраля по 4 марта этого года мужчина зарегистрировал в своей квартире, в которой он проживал с родными, восемь мигрантов из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве добавили, что тюменец также признан виновным в незаконном приобретении и хранении спайса. Он вышел из своей квартиры и употребил его на лестничной площадке, после чего ему стало плохо. Пришлось вызвать скорую.
Теперь мужчина два года проведет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU