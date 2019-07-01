2019-07-01T15:14:33+03:00
Общество

Татарстанские приставы незаконно арестовали счета тюменца, приняв его за должника

У тюменца совпали данные с жителем другого города
Вадим Бегун
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Тюменец имеет одинаковые данные с жителем Набережных Челнов.Тюменец имеет одинаковые данные с жителем Набережных Челнов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Приставы Набережных Челнов наложили арест на счета тюменца. Но они ошиблись. Интересно, что его фамилия, имя, отчество и даже дата рождения полностью совпадали с должником.

К прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову в ходе личного приема в селе Абатское обратился местный житель. Он рассказал интересную историю. Правда, для него она увлекательной не показалась.

– Судебные приставы г. Набережные Челны должны были взыскать административные штрафы на общую сумму 3 тысячи рублей за нарушения ПДД с местного жителя. С использованием программного комплекса они по ошибке приняли меры принудительного исполнения к имеющему одинаковые с должником анкетные данные жителю Абатского района. У них совпадали фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. Таким образом, на счет тюменца в банке был незаконно наложен арест, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там дополнили, что Владимиров направил обращение в прокуратуру Республики Татарстан для принятия мер к местным приставам. В итоге меры принудительного исполнения в отношении жителя Абатского района были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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