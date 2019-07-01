2019-07-01T13:46:23+03:00
Общество

Тюменец с панкреатитом чуть не умер, нарушив диету

Пожилого мужчину обнаружили в сквере
Вадим Бегун
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Случайный прохожий спас жизнь тюменцу звонком в скорую.Случайный прохожий спас жизнь тюменцу звонком в скорую.Фото: Ольга Крыльцова
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Пенсионер чуть не умер на скамейке в сквере «Прощания» в Тюмени. Случайный прохожий вызвал скорую, увидев, что у пожилого мужчины изо рта идет кровь.

На экстренный вызов бригада скорой помощи прибыла через 10 минут и сразу приступила к обследованию пациента.

– Давление оказалось ниже нормы, никаких проблем с сердцем у него не выявилось. Со слов пострадавшего, накануне он нарушил диету, съев пережаренную пищу. Медики поставили ему предварительный диагноз острый панкреатит и установили мужчине внутривенный катетер. После мужчину доставили в областную клиническую больницу № 2, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Врачи стационара состояние пациента стабилизировали. Сейчас пенсионера перевели в общую палату, его состояние расценивается как удовлетворительное.

Всего за минувшие выходные врачи скорой оказали помощь 1307 жителям областной столицы и Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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