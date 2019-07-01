На тюменской трассе затеяли ремонт

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-01T13:29:22+03:00

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На трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск проведут работы по устройству слоев износа. Они начнутся шестого июля и пройдут с 31 по 38 километр при подъезде к Сургуту . Завершиться должны к 1 августа.

– На время замены верхнего слоя будет организовано реверсивное движение. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, – сообщили в федеральном дорожном агентстве «Уралуправдор».

Там дополнили, что устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в общем и Тюменского региона в частности за последние два года.

ИСТОЧНИК KP.RU