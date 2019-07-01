2019-07-01T12:23:25+03:00
Экономика

Сбербанк профинансировал строительство ветроэнергетических установок в республике Адыгея

Сумма банковской гарантии составила 132 млн рублей
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Фото пресс-службы Уральского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Уральского банка ПАО Сбербанк
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало проект создания ветроэнергетических установок (ВЭУ) в республике Адыгея. Сумма банковской гарантии составила 132 млн рублей. Исполнителями контракта являются тюменские предприниматели и ряд зарубежных компаний, которые выиграли конкурс на установку ВЭУ для дочерней структуры госкорпорации «Росатом».

Суммарная мощность устанавливаемых клиентом ВЭУ - 75 МВт, что в комплексе сформирует крупнейшую на сегодня ветряную электростанцию в России. Контракт имеет большое значение для развития ветрогенерации и перехода на «зеленую электроэнергию». Проект предусматривает возведение в две очереди в общей сложности 60 ветроустановок мощностью 2,5МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354млн кВт.ч в год.

- Сбербанк поддерживает реализацию стратегически важных экологических проектов федерального масштаба. Финансирование строительства ветроэнергетических установок в республике Адыгея будет способствовать развитию отрасли возобновляемых источников энергии в стране, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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