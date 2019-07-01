Мошенник, рассказав о тяжелой судьбе, уговорил тюменца перевести ему деньги

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-01T12:02:20+03:00

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Житель Тюменской области перевел мошеннику деньги в счет предоплаты за быка. Товар он так и не дождался.

В отдел полиции села Исетское обратился житель поселка Кировский. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже быка породы «Герефорд». Стоимость животного была меньше на 10 тысяч рублей по сравнению с другими объявлениями.

– Потерпевший созвонился с автором объявления. Рассказав историю об умершем родственнике и его жене, которой тяжело одной ухаживать за хозяйством, продавец попросил внести предоплату за товар, но мужчина ему отказал. На следующий же день мошенник сам позвонил клиенту и сообщил, что собирается везти быков другим покупателям и может по пути заехать и к нему. В итоге мужчина перевел на счет преступника 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что покупатель в течение трех дней ожидал свой товар и пытался дозвониться до продавца, но телефон уже не отвечал. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU