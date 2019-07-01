2019-07-01T11:34:19+03:00
Общество

Здание в центре Тобольска украсили сказочным граффити

Арт-объект появился на улице Ремезова рядом со сквером Тобольской правды
Вадим Бегун
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Арт-объект будет не последним в Тобольске. Фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».Арт-объект будет не последним в Тобольске. Фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Стрит-арт с персонажами сибирской сказки стал подарком жителям Тобольска на 432-й день рождения города. Он принадлежит «перу» художника Дмитрия Зеленина.

– Граффити – это новый способ передачи информации, который тоболяки должны оценить. Раз такой арт-объект действительно нравится жителям, то мы сможем многое реализовать на наших городских пространствах, – сказал мэр города Максим Афанасьев, отметив, что подобные инициативы смогут сделать городскую среду Тобольска более комфортной для его жителей.

На стене теплового узла расположились персонажи сказки – Конек-Горбунок, Жар-Птица, Рыба-Кит. Автор граффити Дмитрий Зеленин в свою очередь рассказал, что вписать всех героев в архитектуру здания было непросто, но в итоге художники придумали, что круглое окно на стене постройки можно превратить в око Рыбы-Кита.

Ранее граффити по мотивам «Конька-Горбунка» украсило фасад здания, вид которого до этого портил пейзаж, открывающийся со смотровой площадки Ялуторовского острога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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