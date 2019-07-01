Тюменец чуть не задушил пенсионерку подушкой, требуя с нее деньги

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-01T11:06:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Тюмени душил пожилую женщину веревкой и подушкой, требуя с нее 45 тысяч рублей. Пенсионерке пришлось отдать деньги, но чуть больше тысячи.

Ранее судимый за вымогательство в марте решил навестить своих знакомых, с которыми он учился в школе.

– Дверь в их квартиру открыла мама знакомых, 1946 года рождения. Она сообщила, что ее сыновей сейчас нет дома. Тогда он попросился переночевать. Женщина согласилась, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

По материалам дела, утром пенсионерка попросила знакомого своих сыновей покинуть квартиру, но тот внезапно потребовал у пожилой женщины деньги – 45 тысяч рублей. У нее такой суммы не оказалось. Разозлившись, мужчина сначала веревкой и руками, а затем и подушкой стал душить пострадавшую. Пенсионерка не смогла сопротивляться преступнику и отдала ему 1250 рублей. К тому же, тюменец прихватил с собой сотовый телефон, дрель-шуруповерт, отвертку, сверла и мужскую куртку.

Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU