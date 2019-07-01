В Тюменской области за неделю произошло почти 70 пожаров

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-01T10:45:27+03:00

Количество пожаров уменьшилось по сравнению с позапрошлой неделей. Фото - пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области.

В огне пострадал один человек

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69 пожаров произошло на территории Тюменской области за прошедшую неделю. В огне пострадал один человек.

– «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск, – напомнили в главном управление МЧС по региону, добавив, что разводить костры вблизи жилых домов и хозяйственных построек следует на расстоянии более 50 метров.

За минувшую неделю сотрудники МЧС также привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на такие выезды 56 раз. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смыву ГСМ с проезжей части.

Напомним, что на позапрошлой неделе в регионе произошло 94 пожара. Из огня были спасены шесть человек. Еще двое получили ожоги и травм.

ИСТОЧНИК KP.RU