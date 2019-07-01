Тюменец хотел угнать трактор, но не смог его завести
22-летний житель Исетского района задержан за попытку угона трактора. Он смог залезть в машину, но вот завести ее не получилось.
В полицию поступило сообщение о попытке угона трактора «Беларус». Владелец тяжеловесной техники рассказал, что угнать трактор злоумышленнику не удалось, так как в нем отсутствовал аккумулятор. Неизвестный выдавил боковое стекло, пробрался внутрь, но завести его не смог.
Полицейские задержали 22-летнего жителя Исетского района. По их словам, молодой человек приехал в Юргинский район к своей девушке и несколько дней распивал спиртное. Возвращаясь ночью с очередного застолья, он увидел трактор и решил покататься.
– Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей. В настоящее время подозреваемый находится под арестом, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU