2019-07-01T10:22:48+03:00
Происшествия

Тюменец хотел угнать трактор, но не смог его завести

Молодому человеку грозит тюремное заключение
Вадим Бегун
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Горе-угонщик может сесть на пять лет.Горе-угонщик может сесть на пять лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22-летний житель Исетского района задержан за попытку угона трактора. Он смог залезть в машину, но вот завести ее не получилось.

В полицию поступило сообщение о попытке угона трактора «Беларус». Владелец тяжеловесной техники рассказал, что угнать трактор злоумышленнику не удалось, так как в нем отсутствовал аккумулятор. Неизвестный выдавил боковое стекло, пробрался внутрь, но завести его не смог.

Полицейские задержали 22-летнего жителя Исетского района. По их словам, молодой человек приехал в Юргинский район к своей девушке и несколько дней распивал спиртное. Возвращаясь ночью с очередного застолья, он увидел трактор и решил покататься.

– Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей. В настоящее время подозреваемый находится под арестом, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, добавив, что горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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