Десятки домов Тюмени останутся без горячей воды на ближайшие две недели

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-01T09:41:58+03:00

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В Тюмени стартует четвертая волна опрессовок теплосетей. Десятки домов останутся без горячей воды на ближайшие две недели. Всего же гидравлические испытания сетей рассчитаны на семь этапов.

На этот раз горячую воду отключат в домах на улицах Рижской, Пермякова, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Тульской, 50 лет Октября и других. Начиная со 2 июля жителям вышеуказанных районов придется самостоятельно греть воду.

Отключение горячей воды в рамках четвертого этапа продлится до 15 июля. Полный список адресов можно узнать на официальном сайте Урало-Сибирской теплоэнергетической компании. Опрессовки в Тюмени пройдут в семь этапов. Начались они 20 мая.

Напомним, что в рамках третьего этапа горячую воду отключали в домах по улицам Камчатской, Индустриальной, Жигулевской, Горького Вересковой, Домостроителей, Барабинской, Газовиков и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU