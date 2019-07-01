За потоп в квартире тюменец выплатил соседу почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-01T09:04:30+03:00

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В Тюмени мужчина заплатил 800 тысяч рублей своему соседу. Такую сумму штрафа за потоп в многоквартирном доме ему назначил Ленинский районный суд.

Выяснилось, что житель областного центра вовремя не позаботился о смене водопроводного смесителя в своем санузле. В итоге внутреннее убранство квартиры этажом ниже оказалось подпорченным. Однако сосед не спешил возмещать ущерб.

– После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель узнал, где работает должник и назначил взыскать необходимую сумму с дохода мужчины. Таким образом, должник ежемесячно был лишен 50 процентов заработной платы. На сегодняшний день сумма полностью возмещена взыскателю, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с должника может быть удержано не более 50 процентов заработной платы. Но в некоторых случаях размер не может превышать 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU