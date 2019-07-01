2019-07-01T09:24:18+03:00
Общество

Тюменские ветераны узнают обо всех положенных им льготах онлайн

Нужно просто зарегистрироваться на сайте
Вадим Бегун
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Ветераны узнают о льготах.Ветераны узнают о льготах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Участники боевых действий Тюмени могут зарегистрироваться на онлайн-платформе Ветераны.рф и получить дополнительную поддержку в виде актуальной информации.

На сайте, который создан благотворительным фондом «Память поколений», имеются данные обо всех льготах и привилегиях, которыми ветераны могут пользоваться.

– В благодарность за неоценимый вклад в защиту интересов нашей страны мы объединили усилия с ветеранскими организациями России, чтобы оказать необходимую помощь, ответить на часто задаваемые вопросы и поддержать ветеранов и членов их семей, – рассказывает Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда.

Она уточнила, что на портале можно узнать, к примеру, какие льготы на федеральном и региональном уровне положены участнику боевых действий, воспользоваться юридической консультацией, получить профессиональную психологическую помощь, а также помощь волонтера. Кроме того, здесь же размещены тематические новости и информация о скидках и акциях от партнеров платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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