В Тюмени резко вырос спрос на кондиционеры

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-01T08:43:25+03:00

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В Тюмени в июне резко вырос интерес пользователей к кондиционерам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, из-за погоды просмотры климатической техники на «Юле» увеличились на 25 процентов, а продажи – на 44.

Чаще всего на продажу выставлялись настенные кондиционеры. На них приходилось более половины объявлений, точнее 63 процента, тогда как на мобильные – 37. Причем, настенные модели оказались на 70 процентов дороже.

– За последний месяц количество поисковых запросов кондиционеров утроилось. А звонки по таким объявлениям увеличились в два раза, – рассказывают аналитики «Юлы».

Также они сообщили, что в среднем в Тюмени устройства продавались за 10 200 рублей. Это более чем на 7 процентов выше средней цены предложения по стране. Кстати, самые дорогие кондиционеры продаются в Абакане, стоимость доходит до 15 464 рублей. А вот в Волгограде их можно приобрести всего за 6 447.

ИСТОЧНИК KP.RU