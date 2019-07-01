Тюменцам рассказали, как быстро и легко найти высокооплачиваемую работу

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-01T08:11:48+03:00

Советы, как найти или сменить профессию, сколько стоит обучение и актуальная информация по зарплатам специалистов

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В Тюмени разработали проект, в котором рассказывается о том, как найти хорошую и подходящую именно для вас работу. Здесь указаны зарплаты специалистов всех областей и обозначены возможности обучения тому или иному виду деятельности в нашем городе.

Проект «Пусть меня научат» создавала редакция сайта «Мегатюмень» при информационной поддержке компании HeadHunter – крупнейшего сайта по поиску работы во всем мире.

В проекте вы найдете не только ТОП самых высокооплачиваемых специальностей, но и актуальную информацию по уровню зарплат в разных профессиональных областях. Здесь приведены и советы экспертов о том, когда лучше искать работу, что указать в резюме, какие вакансии отслеживать.

Проект «Пусть меня научат» подойдет и тем, кто делает первые шаги в профессиональном плане

Более того, тем, кто задумывается о смене профессии, будет интересна информация об обучении и повышении квалификации по специальности. Можно сравнить, выбрать то, что подходит именно вам. В проекте рассказывается не только где учат по разным специальностям, но и продолжительность, стоимость обучения, необходимые для работы навыки, насколько востребованы эти специальности, и какую зарплату готовы платить таким специалистам.

Проект «Пусть меня научат» подойдет и тем, кто делает первые шаги в профессиональном плане, потому что здесь доступно рассказано об особенностях специальностей разных отраслей, востребованности специалистов на рынке труда и указана предполагаемая оплата труда.

Мечтаете сменить работу или профессию? Читайте наш проект «Пусть меня научат», занимайтесь любимым делом и получайте достойную заработную плату!

ИСТОЧНИК KP.RU