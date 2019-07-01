Сильный пожар напугал тюменцев в эти выходные

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-01T07:00:10+03:00

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Сильный пожар, произошедший в двух домах на Маяке в субботу, напугал жителей Тюмени. Они делились фотографиями в социальных сетях.

«Хоть бы никто не пострадал! Столько скорых приехало. Кошмар, бедные люди», – писали тюменцы в «ВКонтакте».

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, в начале двенадцатого ночи в одном из дворов на Маяке загорелись надворные постройки.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 23.10. Горели надворные постройки двух домов, находящихся на перекрестке улиц Енисейская и Новоселов. На Енисейской огнем охвачены были надворные постройки 6 на 6 метров, на Новоселов площадь возгорания составила 18 квадратных метров, – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на месте происшествия работали пять единиц спецтехники и 17 человек личного состава. В 23.40 пожар был полностью потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU