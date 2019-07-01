В Тобольске пойман подозреваемый в серии краж

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-01T06:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске задержали 22-летнего молодого человека, который не раз грабил магазины.

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от продавца одного из магазинов, расположенного в деревне Маслова Тобольского района. Женщина рассказала, что придя утром на работу обнаружила разбитое пластиковое окно и пропажу продуктов питания.

По горячим следам полицейским удалось задержать 22-летнего жителя Тобольского района. Оказалось, что молодой человек целенаправленно проник в магазин и похитил алкогольную продукцию, также табачные и кондитерские изделия.

– В ходе дальнейшего расследования сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный причастен еще в двум кражам, совершенным осенью прошлого года. Тогда в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении ноутбуков стоимостью 15 тысяч рублей обратились два студента. Подозреваемый на тот момент также был студентом этого же института и в целях наживы похитил чужое имущество, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что мужчина свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU