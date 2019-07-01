В День молодежи тюменцы установили мировой рекорд

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-01T05:39:53+03:00

День молодежи удался на славу в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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На выходных жители Тюмени установили необычный мировой рекорд – они массово прочитали известное произведение своего известного земляка.

– Непрерывное массовое чтение одного произведения – довольно редкая заявка на рекорд, – сказал представитель международного агентства регистрации рекордов «Интер рекорд» Максим Прудников. – Произведение Ершова вызывает огромный интерес во всем мире. Сказка переведена на 27 языков мира.

Через несколько часов стало известно, что рекорд зафиксирован. Два сертификата были вручены главе города Руслану Кухаруку и руководителю «Опоры России» Эдуарду Омарову, сообщила пресс-служба администрации города Тюмени.

Градоначальник предложил в следующем году читать книгу «Конек-Горбунок» на иностранных языках.

ИСТОЧНИК KP.RU