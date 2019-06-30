2019-06-30T15:38:12+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на объездной дороге в Тюмени

Очевидцы утверждают, что один из водителей был пьян [видео]
Алена Кульмухаметова
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Три человека пострадали в ДТП на объездной дороге в ТюмениТри человека пострадали в ДТП на объездной дороге в ТюмениФото: Татьяна Коркина
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, случилось накануне в Тюмени на объездной дороге.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, в субботу 29 июня в районе полудня недалеко от улицы Барнаульская столкнулись «ВАЗ-2110» и «Nissan Almera». Удар был такой силы, что спасатели и медики в течение сорока минут извлекали пострадавшего водителя «десятки» из смятого автомобиля. Помимо него, в дорожной аварии пострадали женщина и 12-летний ребенок.

Водитель "ВАЗа" с травмами доставлен в больницу. Скрин с видео

Водитель "ВАЗа" с травмами доставлен в больницу. Скрин с видео

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Nissan Almera». От удара иномарку отбросило на железобетонный блок. Очевидцы уверяют, что водитель «десятки» был пьян. Однако медики эту информацию не подтверждали.

Добавим, что 29 июня в Тюмени произошло сразу несколько ДТП. Так

на кольце Мельникайте — Федюнинского произошло «Мерседес» врезался в столб. У пассажира иномарки были обнаружены наркотики. Ещё одна авария случилась на улице Шиллера. Там водитель авто врезался в дом. Кроме того, в этот же день в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедист.

Три человека пострадали в ДТП на объездной дороге в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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