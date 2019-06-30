2019-06-30T13:45:51+03:00
Общество

В Тюменском районе полным ходом идёт ремонт дорог

Начаты работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе полным ходом идёт ремонт дорогВ Тюменском районе полным ходом идёт ремонт дорогФото: Татьяна Коркина
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В Московском муниципальном образовании Тюменского района идут работы по благоустройству.

Так, на улице Березовая планируется асфальтирование дороги. Идет ремонт региональных трасс, проходящих через посёлки Московский и Дербыши и участок «Подъезд к деревне Дударева». В деревне Патрушева завершены дорожные работы по улицам Московская, Солнечная, Энергетиков, Садовая, Сосновая, Лесная поляна, Уютная, Братская и Раздольная. Запланирован ремонт улиц Полевая, Песчаная, Озерная.

Всего до конца этого года местные власти планируют привести в порядок 21 дорогу. На данный момент из них готовы уже двенадцать.

Кроме того, начаты работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО, две уже готовы, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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