В Тюменском районе полным ходом идёт ремонт дорог
В Московском муниципальном образовании Тюменского района идут работы по благоустройству.
Так, на улице Березовая планируется асфальтирование дороги. Идет ремонт региональных трасс, проходящих через посёлки Московский и Дербыши и участок «Подъезд к деревне Дударева». В деревне Патрушева завершены дорожные работы по улицам Московская, Солнечная, Энергетиков, Садовая, Сосновая, Лесная поляна, Уютная, Братская и Раздольная. Запланирован ремонт улиц Полевая, Песчаная, Озерная.
Всего до конца этого года местные власти планируют привести в порядок 21 дорогу. На данный момент из них готовы уже двенадцать.
Кроме того, начаты работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО, две уже готовы, сообщает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU