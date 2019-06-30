СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-30T12:21:30+03:00

На трассе в Упоровском районе столкнулись легковушка и маршрутка: есть погибший

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 30 июня на трассе в Упоровском районе. Столкнулись отечественная легковушка и микроавтобус.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, водитель «ВАЗ-2104» выехал на встречку, где врезался микроавтобус «Mercedes-Benz».

На 19 км трассы Центральный – Емуртла – Видонова легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, внутри которой находились пассажиры. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария случилась 19 км трассы «Центральный – Емуртла – Видонова». Водитель «ВАЗ-2104» выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехал микроавтобус. Удар был настолько, что 26-летний водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

В больницу доставили четыре пассажира микроавтобуса с различными травмами. Один из пострадавших ребёнок. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU