2019-06-30T11:42:38+03:00
Общество

Тюменские эндокринологи внедряют новые подходы к лечению сахарного диабета

Служба признана лучшей в стране
Алена Кульмухаметова
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Тюменские эндокринологи внедряют новые подходы к лечению сахарного диабета. Фото с сайта pixabay.comТюменские эндокринологи внедряют новые подходы к лечению сахарного диабета. Фото с сайта pixabay.com
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Тюмень всегда в пятерке лидеров: по качеству ведения регистров, по качеству оказания медицинской помощи, по скорости введения инноваций. Об этом заявила директор Института диабета, академика РАН Марина Шестакова.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, регионе на сегодня трудится 190 эндокринологов (92,8% от потребности). Пациенты в регионе получают полный спектр диагностической помощи и лечения.

Накануне в Тюмени состоялась ежегодная областная научно-практическая конференция «Инновации в эндокринологии: от теории к практике». На нее собрались специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода.Конференция была приурочена к 60-летию эндокринологической службы Тюменской области и 20-летию курса эндокринологии кафедры терапии ИНПР Тюменского государственного медуниверситета Минздрава России.

Программа Конференции охватила все аспекты организации и непосредственного оказания эндокринологической помощи: от алгоритмов раннего выявления, лечения, до внедрения научных разработок в клиническую практикуСейчас появляются новые подходы к лечению сахарного диабета 2 типа. Новый класс препаратов будет не только снижать сахар в крови, но и осуществлять органопротекцию. И это, в том числе, реальный шаг на пути реализации национального проекта «Здравоохранение» по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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