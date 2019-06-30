Погода в Тюмени 30 июня: летняя жара и небольшой ветер
В воскресенье 30 июня порадует тюменцев жаркой и солнечной погодой. В областном центре сегодня солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +27 градусов.
В Тобольске с утра пасмурно, осадков не ожидается, к вечеру солнечно. Ветер юго-восточный, южный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.
В Заводоуковске ясная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19. +26 градусов.
В Ялуторовске ясная и без осадков погода. Ветер южный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17. +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU