СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-30T06:19:02+03:00

Погода в Тюмени 30 июня: летняя жара и небольшой ветер Фото: Татьяна Коркина

Выходной подходит для прогулок и пикников

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В воскресенье 30 июня порадует тюменцев жаркой и солнечной погодой. В областном центре сегодня солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +27 градусов.

В Тобольске с утра пасмурно, осадков не ожидается, к вечеру солнечно. Ветер юго-восточный, южный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.

В Заводоуковске ясная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19. +26 градусов.

В Ялуторовске ясная и без осадков погода. Ветер южный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17. +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU