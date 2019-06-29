Тюменцам расскажут о мировой поэзии на городском фестивале

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-29T18:28:19+03:00

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Традиционный для Тюмени фестиваль “Ключ” состоится 6 июля в овраге за музеем “Городская дума”. Организаторы сообщают, что в нём примут участие поэты и музыканты. Вход бесплатный.

Тюменцам предлагают посетить несколько мини-лекций в рамках этого фестиваля. Одна из них – лекция Фёдора Корандея под названием «Тюмень в русской и мировой поэзии или несколько хороших стихотворений о Тюмени, которых вы, возможно, никогда не слышали».

Лекция будет посвящена нескольким хорошим стихотворениям о Тюмени, которых вы, возможно, никогда не читали. В программе - "тюменские" стихи К. Бальмонта, Я. Сатуновского, А. Кушнера, Вс. Некрасова, Б. Рыжего, Ш. Хини и некоторых других поэтов.

ИСТОЧНИК KP.RU