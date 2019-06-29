«Космос» запускает для тюменцев бесплатную серию творческих событий

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-29T16:01:24+03:00

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Молодежный театральный центр «Космос» запускает летнюю кампанию «Искусство вкусно». Тюменцы могут бесплатно посетить открытые лекции, спектакли, мастер-классы и перформансы.

Открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы пройдут в июле и августе. Начнется летняя кампания 4 июля в 19:00 с занятия по дэнсхоллу, которое станет первым в серии бесплатных хореографических мастер-классов Open Dance под открытым небом. До августа у горожан также будет возможность посетить мастер-классы по хастлу, vogue и другим танцевальным направлениям.

Еще одной составляющей кампании станут образовательные лекции. Первая под названием «Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?» пройдет 9 июля в 18:00. Возрастное ограничение 16+.

На следующий день — 10 июля в 19:00 — зрителей приглашают на читку пьесы «С училища» Андрея Иванова. Озвучит роли команда «Космоса». Эта читка станет продолжением серии «Почитать есть чё?», которую театральный центр «Космос» запустил в январе этого года. Пьеса «С училища» — это история о людях и странностях их взаимоотношений, об обмане и огромном желании любить. Возрастное ограничение 18+.

Отметим, что бесплатные летние события «Искусство вкусно» пройдут до конца августа. Зрители смогут посетить открытые лекции, спектакли, мастер-классы и перформансы. Чтобы быть в курсе графика событий, тюменцам рекомендуют следить за обновлениями в группе центра во «ВКонтакте» или уточнять по информацию по телефону 51-38-51.

ИСТОЧНИК KP.RU