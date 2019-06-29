На кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб
Сегодня утром на перекрёстке улиц Мельникайте и Федюнинского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадал водитель «Мерседеса».
К месту происшествиея прибыли сразу четыре экипажа ДПС и медики. Очевидцы сообщают, что на дороге лежал мужчина и врачи оказывали ему первую медицинскую помощь.
Как сообщили в Гоставтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Мерседес» въехал в препятствие. В результате дорожной аварии пострадал 24-летний водитель, С травмой позвоночника он доставлен в больницу.
По предварительным данным также известно, что у пассажира разбившегося «Мерседеса» были изъяты наркотики.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
На кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU