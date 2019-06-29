2019-06-29T12:58:05+03:00
Происшествия

На кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб

У его пассажира обнаружены наркотики [видео]
Алена Кульмухаметова
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На кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб. Фото из соцсети ВконтактеНа кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб. Фото из соцсети Вконтакте
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Сегодня утром на перекрёстке улиц Мельникайте и Федюнинского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Пострадал водитель «Мерседеса».

К месту происшествиея прибыли сразу четыре экипажа ДПС и медики. Очевидцы сообщают, что на дороге лежал мужчина и врачи оказывали ему первую медицинскую помощь.

Как сообщили в Гоставтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Мерседес» въехал в препятствие. В результате дорожной аварии пострадал 24-летний водитель, С травмой позвоночника он доставлен в больницу.

По предварительным данным также известно, что у пассажира разбившегося «Мерседеса» были изъяты наркотики.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

На кольце Мельникайте-Федюнинского тюменец на «Мерседесе» врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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