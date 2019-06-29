Антинаркотическую акцию в Тюмени поддержал знаменитый боец ММА

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-29T10:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовая тренировка в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией состоялась накануне вечером на тюменской набережной. На мероприятие пришли десятки поклонников здорового образа жизни.

Поддержать тюменцев решил профессиональный боец ММА Павел Гордеев, который входит в ТОП-100 лучших представителей этого вида спорта в мире.

По его словам, акцию он решил поддержать, потому что выступает против наркотиков и вредных привычек.

- Думаю, что молодым людям не стоит даже пробовать наркотики. Лучше занять себя чем-то более полезным. Например, спортом, - поделился спортсмен.

По информации департамента физической культуры и спорта Тюменской области, в регионе делается все, чтобы его жители могли заниматься физкультурой и спортом - оборудуются площадки во дворах и парках, строятся спортивные объекты. Сейчас физкультурой занимается более 46% населения, а это свыше 60 000 жителей области. Заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович отметила, что сегодня наркоситуация в регионе напряженная, но контролируемая. Отмечается снижение подростковой преступности, а также числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, а также впервые выявленных лиц, не достигших 18 лет, употребляющих наркотические и психотропные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU