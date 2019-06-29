2019-06-29T09:56:32+03:00
Общество

Клубы долголетия пользуются популярностью у пожилых тюменцев

Они находятся в шаговой доступности от места проживания
Алена Кульмухаметова
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Клубы долголетия пользуются популярностью у пожилых тюменцев. Фото с сайта pixabay.comКлубы долголетия пользуются популярностью у пожилых тюменцев. Фото с сайта pixabay.com
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На базе службы сопровождения по месту жительства Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района создал и поддерживает 25 клубов долголетия. Они позволяют пенсионерам и людям предпенсионного возраста интересно и полезно проводить свободное время.

В 25 клубах состоят около 400 человек. Они находятся в шаговой доступности от места проживания тюменцев, и каждый при желании может стать его участником. Реализуя нацпроект «Демография». «Старшее поколение», эти общественные объединения стимулируют социальную активность людей зрелого возраста, помогают удовлетворить духовные потребности.

Так, участники клуба «Любава» в селе Горьковка еженедельно проводят творческие встречи с интересными людьми, занимаются вышиванием, вязанием, вокалом, принимают участие в благотворительной и волонтерской деятельности, повышают образовательный уровень в «Школе финансовой грамотности», «Школе безопасности», «Школе компьютерной грамотности», на занятиях в «Университете третьего возраста». Пожилые люди ведут активную культурную жизнь: в этом году они уже побывали в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, Ялуторовском остроге, краеведческом музее. Со специалистом по адаптивной физической культуре практикуют занятия скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой.

Помимо этого во всех клубах проходят мастер-классы по кулинарии, вышиванию и встречи по интересам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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