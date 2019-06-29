2019-06-29T09:40:16+03:00
Общество

МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения
Алена Кульмухаметова
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МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников». Фото предоставлено ПАО "МегаФон"МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников». Фото предоставлено ПАО "МегаФон"
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В рамках ПМЭФ МегаФон продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – «Цифровой двойник». Она объединяет информацию из разных источников с целью грамотного планирования городской жизни и управления муниципалитетами. Пилотной зоной для реализации подобных проектов был выбран город Кронштадт.

МегаФон за счет собственных инвестиций оценил приоритетные направления и внедрение комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на других территориях.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности и определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

- Цифровой двойник – комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. – В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать для градостроительных целей, планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС.

«Цифровой двойник» – это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет данные об экологии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования – от фото и видео информации до текстовых документов. Платформа поможет увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.

«Двойник» поможет встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить, строить или нет, в целом создавая комфортную городскую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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