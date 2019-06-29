2019-06-29T05:29:11+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 июня: тепло и зонтики не пригодятся

В течение дня небо затянет тучами
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 29 июня: тепло и зонтики не пригодятся. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 29 июня: тепло и зонтики не пригодятся. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 29 июня в Тюмени с утра ясная погода, ближе к обеду небо затянет тучами. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +23 градусов.

В Тобольске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений: восточный, юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +20 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

В Ялуторовске облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

В Тюменской области сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днём составит +19,+24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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