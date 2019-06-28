2019-06-28T16:12:50+03:00
Общество

Тюменка, набравшая сто баллов по русскому языку, восхищается Ксенией Собчак

Девушке нравится манера светской львицы брать интервью
Вадим Бегун
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Тюменский район выпускница покидать не собирается. Фото - "ВКонтакте".Тюменский район выпускница покидать не собирается. Фото - "ВКонтакте".
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Ляйсан Айдбаева из Чикчинской школы имени Якина стала звездой Тюменской района, когда получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Местные журналисты задали ей вопросы.

Стало известно, что Ляйсан собирается поступать на факультет журналистики, однако Тюменский район покидать не собирается. Опыт уже есть: девушка два года вела школьную газету, к тому же, состояла в детском пресс-центре кинофестиваля «Ноль плюс».

Кумиров у выпускницы нет, но ей нравится манера Ксении Собчак брать интервью. Она следит за ее программой в Youtube «Осторожно, Собчак!» и восхищается тем, как остро журналистка иногда ставит вопросы.

– Брать интервью интересно, люди все разные и каждый по-своему интересен, но это может быть очень непредсказуемо, образ может сильно отличаться от реальности. Блогерство от журналистики я отделяю, хоть они сейчас и перемежаются. Блогер – это больше именно личность, имидж, все держится на одном человеке. В журналистике по-другому, – рассказала Айдбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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