2019-06-28T15:16:12+03:00
Общество

Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени

Вадим Бегун
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Фото - пресс-служба Уральского банка ПАО СбербанкФото - пресс-служба Уральского банка ПАО Сбербанк
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Сбербанк примет участие в первой федеральной мультиформатной выставке недвижимости «Дом Экспо», которая пройдет в Тюмени 30 июня 2019 года на третьем этаже ТЦ «Галерея Вояж» с 12:00 до 18:00.

Участники выставки смогут получить консультации специалистов по недвижимости в Тюмени, Екатеринбурге, Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах России. Специалисты Сбербанка расскажут о действующих программах ипотечного кредитования и помогут оформить кредит на наиболее выгодных условиях. В завершении мероприятия состоится розыгрыш путевки в Турцию и других подарков от партнеров проекта.

Напомним, что с 25 мая в Сбербанке снижены процентные ставки по ипотеке. Теперь клиенты банка могут оформить ипотечный кредит на покупку строящегося жилья от 10,2% годовых, по программе субсидирования ипотеки застройщиками – от 8,2% годовых. При покупке готового жилья действует ставка от 9,6% годовых, загородной недвижимости – от 10,5% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места – от 11% годовых.

Для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребёнок, в Сбербанке доступна ипотека с государственной поддержкой по ставке от 6% годовых на весь срок кредитования. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в другом банке, можно под 10,6% годовых.

– Оформить ипотеку под сниженную процентную ставку можно при покупке готовой квартиры через сайт банка для поиска и покупки недвижимости «ДомКлик». Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства недвижимости. Данная онлайн-площадка позволяет решать все вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от подачи заявки на ипотечный кредит до государственной регистрации права собственности, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксана Губко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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