2019-06-28T15:49:26+03:00
Общество

В российском вузе появится цифровая 5G-лаборатория

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - уральский филиал ПАО «МегаФон».Фото - уральский филиал ПАО «МегаФон».
Изменить размер текста:

За знаниями в сфере новых технологий и 5G уральские выпускники могут отправиться в город на Неве и подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет. МегаФон и вуз подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G. В ней будет оборудована тестовая зона «пятого поколения» для обучения студентов.

В лаборатории будет проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и многое другое.

МегаФон будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

- У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов, – замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.

- Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России, – отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменка, набравшая сто баллов по русскому языку, восхищается Ксенией Собчак
Тюменская прокуратура обязала очистить место сгоревшего Rich Family
Сбербанк примет участие в первой выставке недвижимости «Дом Экспо» в Тюмени
Тюменская клининговая компания приберется в Гагаринском парке
В Тюмени осудят водителя, купившего фальшивые права с чужой фамилией
На выходных в Тюмени существенно потеплеет
Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
В Тюмени завтра отключат несколько светофоров
Более двадцати лет отсидит рецидивист, изнасиловавший двух тюменок на морозе
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Курсанты тюменского училища вышли в финал конкурса "АРМИ-2019"
Ростовские полицейские спасли жизнь маленькой тюменке
Тюменец лишился крупной суммы после установки на телефон неизвестной программы
В Тюменской области рабочий поджег себя, пытаясь отстирать одежду бензином
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе