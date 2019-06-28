2019-06-28T15:02:54+03:00
Общество

Тюменская клининговая компания приберется в Гагаринском парке

За приведение в порядок лесопарка заплатят почти в триста тысяч рублей
Вадим Бегун
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Главный лесопарк Тюмени скоро почистят.Главный лесопарк Тюмени скоро почистят.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменском лесопарке имени Гагарина будет проведена уборка несущих угрозу безопасности людей деревьев. Конкурс выиграла местная клининговая компания «Голд инвест».

Из материалов по госзакупке следует, что работы должны быть проведены в течение 45 дней с момента подписания контракта, но не позднее 1 ноября. Компании надо будет не только вывезти опасные для жизни деревья, коих насчитали 54, а еще и поднять упавшие ветки. В парке также есть 176 валежных дерева, их тоже необходимо убрать из лесопарка.

На эти цели ООО «Голд инвест» выделят 276 тысяч рублей.

«Важно, чтобы при рубке деревьев не пострадали рядом стоящие. Подрядчику во время работ нельзя будет разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки», – говорится в госзакупке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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