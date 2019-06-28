2019-06-28T14:42:54+03:00
Общество

В Тюмени осудят водителя, купившего фальшивые права с чужой фамилией

Мужчину лишили настоящих прав за пьяную езду
Вадим Бегун
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Тюменца лишили прав на два года, он купил другие. Фото - pixabay.com.Тюменца лишили прав на два года, он купил другие. Фото - pixabay.com.
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Тюменец предан суду за езду по фальшивому удостоверению. Гаишнику удалось вычислить подделку.

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа.

– В ноябре прошлого года местного жителя привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду. Ему назначили двести часов обязательных работ. К тому же, лишили прав на 2 года. Однако уже в феврале 2019 года он купил фальшивые права на чужую фамилию, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Там добавили, что в мае "БМВ" под управлением тюменца остановил инспектор ДПС. Предъявленное водительское удостоверение вызвало у него подозрение. И не зря – оно действительно оказалось поддельным.

Теперь мужчине грозят исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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