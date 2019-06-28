В Тюмени осудят водителя, купившего фальшивые права с чужой фамилией
Тюменец предан суду за езду по фальшивому удостоверению. Гаишнику удалось вычислить подделку.
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа.
– В ноябре прошлого года местного жителя привлекли к уголовной ответственности за пьяную езду. Ему назначили двести часов обязательных работ. К тому же, лишили прав на 2 года. Однако уже в феврале 2019 года он купил фальшивые права на чужую фамилию, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Там добавили, что в мае "БМВ" под управлением тюменца остановил инспектор ДПС. Предъявленное водительское удостоверение вызвало у него подозрение. И не зря – оно действительно оказалось поддельным.
Теперь мужчине грозят исправительные работы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU