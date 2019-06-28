На выходных в Тюмени существенно потеплеет

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-28T14:21:01+03:00

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В эти выходные тюменцев ждет по-настоящему летняя погода. В воскресенье воздух прогреется до 27 градусов тепла.

В первый выходной облака с самого утра надолго займут свое место под солнцем. Пасмурная погода продержится до самого вечера. Осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит +16, +22 градуса. А вот ночью будет довольно прохладно – всего 10 градусов тепла.

В воскресенье утром облаков не будет, но они могут появиться во второй половине дня. К вечеру погода снова станет ясной, без осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит 27 градусов тепла. Она позволяет комфортно отдохнуть тюменцам на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU