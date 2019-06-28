2019-06-28T14:04:35+03:00
Общество

Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному

За это мужчина ежемесячно брал взятки
Вадим Бегун
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Заключенный мог пользоваться интернетом и даже холодильником.Заключенный мог пользоваться интернетом и даже холодильником.Фото: Ольга Крыльцова
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Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Обвиняемый выделил отдельные апартаменты для заключенного.

– С марта 2018 года по май 2019 года мужчина ежемесячно получал от осужденного деньги в размере 100 тысяч рублей. За это он предоставил преступнику отдельное жилое помещение, расположенное в цехе. Там заключенный общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По информации силовиков, обвиняемый был задержан сотрудниками областного управления ФСБ и оперативниками отдела собственной безопасности УФСИН по Тюменской области. Мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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