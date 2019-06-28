2019-06-28T13:45:12+03:00
Общество

В Тюмени завтра отключат несколько светофоров

Водителей просят смотреть на дорожные знаки
Вадим Бегун
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Плановое отключение светофоров будет в Тюмени завтра. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Плановое отключение светофоров будет в Тюмени завтра. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Плановое отключение светофоров произойдет завтра в Тюмени.

Так, в связи с работами на сетях электроснабжения с 9 до 19 часов будут отключены светофоры на пересечении улиц Рабочей и Николая Чаплина, а также на пересечении улиц Рабочей и Колхозной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сказали в «Тюменьгортрансе».

Напомним, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону: 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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