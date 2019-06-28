2019-06-28T13:22:54+03:00
Происшествия

Более двадцати лет отсидит рецидивист, изнасиловавший двух тюменок на морозе

Женщины погибли от переохлаждения
Вадим Бегун
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Злодей понесет заслуженное наказание. Фото - pixabay.com.Злодей понесет заслуженное наказание. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесли приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным по трем статьям.

В сентябре 2002 года тюменец был осужден к 10 годам лишения свободы за убийство, через семь лет его освободили. Однако спустя несколько месяцев тот вновь совершил преступление. Так, в марте 2010 года у моста Влюбленных злоумышленник сильно избил и изнасиловал женщину. Он оставил потерпевшую на снегу и ушел домой, женщина замерзла, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что преступление осталось нераскрытым.

По информации ведомства, в январе следующего года тюменец вновь избил и изнасиловал еще одну женщину, которая также замерзла. В сентябре он вновь взялся за дело и изнасиловал другую тюменку, а своего знакомого убил, проломив голову топором. Его осудили к семи годам заключения. В июле 2018 года рецидивист освободился, а в феврале 2019-го был задержан. Полицейские пробили его по федеральной базе данных геномной информации.

Суд приговорил злодея к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, с него взыскали один миллион рублей в пользу матери погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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