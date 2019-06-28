2019-06-28T12:42:36+03:00
Общество

Курсанты тюменского училища вышли в финал конкурса "АРМИ-2019"

Финал состоится на этих выходных
Вадим Бегун
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Курсанты ТВВИКУ могут победить в конкурсе военных игр. Фото - пресс-служба ТВВИКУ.Курсанты ТВВИКУ могут победить в конкурсе военных игр. Фото - пресс-служба ТВВИКУ.
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Четыре команды проложат борьбу за первое место в конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках всеармейских игр «АРМИ-2019».

Из восьми команд в финал вышли четыре: команды Западного и Южного военных округов, военные от Северного флота, а также команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает Департамент общественных связей Тюменской области.

По информации ведомства, финал конкурса состоится в ближайшее воскресенье. Команда-победитель представит Россию в международном конкурсе «Безопасный маршрут».

Напомним, что впервые в конкурсе принимают участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения. Их задача – преодоление специально оборудованной штурмовой полосы, включающей в себя высадку из макета вертолета по канату на высоте 8 метров, висячий мост, канатную стенку, макет фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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