Курсанты тюменского училища вышли в финал конкурса "АРМИ-2019"
Четыре команды проложат борьбу за первое место в конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках всеармейских игр «АРМИ-2019».
Из восьми команд в финал вышли четыре: команды Западного и Южного военных округов, военные от Северного флота, а также команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает Департамент общественных связей Тюменской области.
По информации ведомства, финал конкурса состоится в ближайшее воскресенье. Команда-победитель представит Россию в международном конкурсе «Безопасный маршрут».
Напомним, что впервые в конкурсе принимают участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения. Их задача – преодоление специально оборудованной штурмовой полосы, включающей в себя высадку из макета вертолета по канату на высоте 8 метров, висячий мост, канатную стенку, макет фасада здания.
ИСТОЧНИК KP.RU