2019-06-28T12:12:50+03:00
Общество

Ростовские полицейские спасли жизнь маленькой тюменке

Они заметили остановившийся на трассе автомобиль
Вадим Бегун
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Ростовские полицейские спасли тюменке жизнь. Фото - пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.Ростовские полицейские спасли тюменке жизнь. Фото - пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
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В Ростовской области автоинспекторы оказали помощь в спасении жизни ребенка из Тюмени. У 6-летней девочки случился приступ эпилепсии.

В ходе несения службы на автодороге М-4 «Дон» сотрудники дорожно-патрульной службы по Ростовской области лейтенанты полиции Максим Волчков и Андрей Крапивко заметили остановившийся автомобиль «Фольксваген Поло». Водитель попросил полицейских о помощи. Оказалось, что он с семьей возвращался с отдыха в Тюмень, но в пути у его шестилетней дочери начался приступ эпилепсии.

– Автоинспекторы оценили ситуацию, вызвали скорую, а также самостоятельно тут же оказали первую помощь ребенку. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции жизни девочки ничего не угрожает, – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Там добавили, что тюменцы выразили благодарность ростовским полицейским за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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