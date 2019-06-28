Тюменец лишился крупной суммы после установки на телефон неизвестной программы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-28T11:50:19+03:00

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Жителя Ялуторовска обманули, заставив установить на телефон неизвестное программное обеспечение. С его счета пропали 600 тысяч рублей.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ялуторовский» обратился местный житель, который сообщил о хищении денежных средств с банковского счета.

– На сотовый телефон ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что со счета ялуторовчанина мошенники пытались похитить деньги. На следующий день позвонила служащая банковского учреждения. Женщина назвалась финансистом и предложила пострадавшему установить на телефоне программу, благодаря которой они смогут уберечь деньги мужчины от мошенников, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По информации ведомства, сын заявителя, который пришел домой в момент установки, прервал операцию и позвонил в банк. Там ему сообщили о снятии со счета более 600 тысяч рублей.

Сейчас полиция ищет злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU