2019-06-28T11:26:53+03:00
Общество

В Тюменской области рабочий поджег себя, пытаясь отстирать одежду бензином

Мужчина получил тяжелую травму
Вадим Бегун
Поделиться:
Работодателя привлекут к административной ответственности. Фото - pixabay.com.Работодателя привлекут к административной ответственности. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

На Тямкинском месторождении в Тюменской области произошел несчастный случай. Рабочий, стирая одежду с бензином, загорелся и получил тяжелую травму.

– Мужчина занимался профилактикой и текущим ремонтом экскаватора. Закончив работу, он принялся стирать спецодежду в помывочной бане, предварительно используя бензин, чтобы избавиться от масляных пятен. Услышав хлопок позади себя, увидел, что вспыхнуло пламя и открытый огонь идет по полу. У него загорелись ноги, – рассказали подробности в государственной инспекции труда в Тюменской области.

Бросившись бежать к выходу, мужчина споткнулся и ударился об косяк двери и расшиб лоб. Огнем ему обожгло руки, туловище и нижние конечности ног. В результате пострадавший получил травму тяжелой степени.

В Госинспекции добавили, что причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ, рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
В Тюмени завтра отключат несколько светофоров
Более двадцати лет отсидит рецидивист, изнасиловавший двух тюменок на морозе
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Курсанты тюменского училища вышли в финал конкурса "АРМИ-2019"
Ростовские полицейские спасли жизнь маленькой тюменке
Тюменец лишился крупной суммы после установки на телефон неизвестной программы
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе