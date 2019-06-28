В Тюменской области рабочий поджег себя, пытаясь отстирать одежду бензином

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-28T11:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тямкинском месторождении в Тюменской области произошел несчастный случай. Рабочий, стирая одежду с бензином, загорелся и получил тяжелую травму.

– Мужчина занимался профилактикой и текущим ремонтом экскаватора. Закончив работу, он принялся стирать спецодежду в помывочной бане, предварительно используя бензин, чтобы избавиться от масляных пятен. Услышав хлопок позади себя, увидел, что вспыхнуло пламя и открытый огонь идет по полу. У него загорелись ноги, – рассказали подробности в государственной инспекции труда в Тюменской области.

Бросившись бежать к выходу, мужчина споткнулся и ударился об косяк двери и расшиб лоб. Огнем ему обожгло руки, туловище и нижние конечности ног. В результате пострадавший получил травму тяжелой степени.

В Госинспекции добавили, что причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ, рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU