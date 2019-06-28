В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-28T11:07:46+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело о сливе мазута на землю, повлекшем ущерб на сумму более трех миллионов.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя областного центра о сливе мазута, его доводы подтвердились.

– На земельный участок в районе ул. Ярославской был незаконно слит мазут. Площадь загрязнения составила свыше тысячи квадратных метров. По результатам анализа проб загрязненной почвы прослеживается увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более трех миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что материалы проверки были направлены в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Нарушителю грозят исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU