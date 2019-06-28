2019-06-28T11:07:46+03:00
Происшествия

В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров

Это нанесло вред окружающей среде
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец нанес вред окружающей среде. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Тюменец нанес вред окружающей среде. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени возбуждено уголовное дело о сливе мазута на землю, повлекшем ущерб на сумму более трех миллионов.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя областного центра о сливе мазута, его доводы подтвердились.

– На земельный участок в районе ул. Ярославской был незаконно слит мазут. Площадь загрязнения составила свыше тысячи квадратных метров. По результатам анализа проб загрязненной почвы прослеживается увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более трех миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что материалы проверки были направлены в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Нарушителю грозят исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
В Тюмени завтра отключат несколько светофоров
Более двадцати лет отсидит рецидивист, изнасиловавший двух тюменок на морозе
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Курсанты тюменского училища вышли в финал конкурса "АРМИ-2019"
Ростовские полицейские спасли жизнь маленькой тюменке
Тюменец лишился крупной суммы после установки на телефон неизвестной программы
В Тюменской области рабочий поджег себя, пытаясь отстирать одежду бензином
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе