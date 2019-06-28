2019-06-28T10:44:15+03:00
Происшествия

Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»

За месяц жертв стало больше на семь человек
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы отсудили более четырех миллионов рублей.Тюменцы отсудили более четырех миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

С 45 до 52 увеличилось число тюменцев, пострадавших от действий сотрудников ООО «Клиника Сибирская».

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу по судебной защите нарушенных компанией прав потребителей. Так, по состоянию на сегодняшний направлено 52 исковых заявления. В мае их было 45.

– Из них 35 рассмотрено, судами в пользу потребителей присуждено более 4 с половиной миллионов рублей, в том числе 67 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, по этому делу даны 6 заключений. В пользу потребителей присуждено более полумиллиона рублей.

Напомним, жаловаться на компанию тюменцы начали в 2018 году. Сотрудники организации звонили гражданам, представляясь работниками департамента здравоохранения и предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья. При посещении клиники местные жители выходили оттуда с кредитами. Потерпевшие говорили, что им предлагали подписать документы якобы для отчетности. Позже выяснялось, что это были кредитные договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе
Тюменцев удивили необычной зарядкой
Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени
Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы
В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году