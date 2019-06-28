Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-28T10:44:15+03:00

За месяц жертв стало больше на семь человек

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С 45 до 52 увеличилось число тюменцев, пострадавших от действий сотрудников ООО «Клиника Сибирская».

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу по судебной защите нарушенных компанией прав потребителей. Так, по состоянию на сегодняшний направлено 52 исковых заявления. В мае их было 45.

– Из них 35 рассмотрено, судами в пользу потребителей присуждено более 4 с половиной миллионов рублей, в том числе 67 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, по этому делу даны 6 заключений. В пользу потребителей присуждено более полумиллиона рублей.

Напомним, жаловаться на компанию тюменцы начали в 2018 году. Сотрудники организации звонили гражданам, представляясь работниками департамента здравоохранения и предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья. При посещении клиники местные жители выходили оттуда с кредитами. Потерпевшие говорили, что им предлагали подписать документы якобы для отчетности. Позже выяснялось, что это были кредитные договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU