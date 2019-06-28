МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-28T10:02:58+03:00

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МегаФон запустил скоростной интернет четвертого поколения и улучшил качество голосовой связи на Тямкинском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз».Сеть 4G на Тямкинском месторождении появилась впервые. Благодаря этому в семь раз выросла скорость мобильной передачи данных.

Директор компании «МегаФон» в Тюмени Дмитрий Мелихов прокомментировал:

– Из-за сурового климата и непростой логистики данный проект входит у нас в категорию повышенной сложности. Но, несмотря на это, мы реализовали его в рекордно короткие сроки – всего за 90 дней нам удалось существенно увеличить зону покрытия сети 3G, а с запуском сети 4G мы разогнали скорость передачи данных до 30 Мбит/с.

Тямкинское месторождение – одно из крупнейших в портфеле Уватского проекта. Оно расположено в автономии от развитой транспортной инфраструктуры (до ближайшего населенного пункта – села Уват – 175 километров). Добраться до промысла в холодный период года можно по зимнику, а летом только на вертолете. Это осложняет доставку на месторождение людей и грузов, строительство крупных объектов.

Первый заместитель генерального директора ООО «РН-Уватнефтегаз» Дмитрий Седов отметил:

– Реализация крупного инфраструктурного проекта ООО «РН-Уватнефтегаз» в области внешней энергетики позволила организовать волоконно-оптическую линию связи высокой пропускной способности для модернизации базовых станций сотовой связи МегаФон до стандарта 4G. В результате время получения данных с производственных объектов ООО «РН-Уватнефтегаз» сократилось до минимума. Это стало очередным шагом предприятия в создании «цифрового месторождения», управление которым осуществляется в реальном времени.

Нефтяников уже признали активными пользователями мобильного интернета. По статистике оператора, с Тямкинского месторождения ежедневно выходят в сеть почти 4 000 абонентов – сотрудников ООО «РН-Уватнефтегаз» и подрядных организаций. С момента запуска 4G мобильный трафик здесь вырос в 2,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU