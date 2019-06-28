2019-06-28T10:02:58+03:00
Общество

МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Уватнефтегаз»Фото предоставлено пресс-службой ООО «РН-Уватнефтегаз»
Изменить размер текста:

МегаФон запустил скоростной интернет четвертого поколения и улучшил качество голосовой связи на Тямкинском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз».Сеть 4G на Тямкинском месторождении появилась впервые. Благодаря этому в семь раз выросла скорость мобильной передачи данных.

Директор компании «МегаФон» в Тюмени Дмитрий Мелихов прокомментировал:

– Из-за сурового климата и непростой логистики данный проект входит у нас в категорию повышенной сложности. Но, несмотря на это, мы реализовали его в рекордно короткие сроки – всего за 90 дней нам удалось существенно увеличить зону покрытия сети 3G, а с запуском сети 4G мы разогнали скорость передачи данных до 30 Мбит/с.

Тямкинское месторождение – одно из крупнейших в портфеле Уватского проекта. Оно расположено в автономии от развитой транспортной инфраструктуры (до ближайшего населенного пункта – села Уват – 175 километров). Добраться до промысла в холодный период года можно по зимнику, а летом только на вертолете. Это осложняет доставку на месторождение людей и грузов, строительство крупных объектов.

Первый заместитель генерального директора ООО «РН-Уватнефтегаз» Дмитрий Седов отметил:

– Реализация крупного инфраструктурного проекта ООО «РН-Уватнефтегаз» в области внешней энергетики позволила организовать волоконно-оптическую линию связи высокой пропускной способности для модернизации базовых станций сотовой связи МегаФон до стандарта 4G. В результате время получения данных с производственных объектов ООО «РН-Уватнефтегаз» сократилось до минимума. Это стало очередным шагом предприятия в создании «цифрового месторождения», управление которым осуществляется в реальном времени.

Нефтяников уже признали активными пользователями мобильного интернета. По статистике оператора, с Тямкинского месторождения ежедневно выходят в сеть почти 4 000 абонентов – сотрудников ООО «РН-Уватнефтегаз» и подрядных организаций. С момента запуска 4G мобильный трафик здесь вырос в 2,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе
Тюменцев удивили необычной зарядкой
Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени
Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы
В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году