2019-06-28T10:23:02+03:00
Общество

Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе

Виновные были оштрафованы
Вадим Бегун
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Кладбище затопило талыми водами. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Кладбище затопило талыми водами. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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Администрация Горьковского образования Тюменского района оштрафована за ненадлежащее содержание кладбища. Дело в том, что его затопило талыми водами.

Прокуратура района по жалобе о затоплении в селе Горьковка кладбища талыми водами провела выездную проверку.

– На момент проверки – 10 июня – воды уже практически не было. Однако было установлено, что на кладбище отсутствовали стенд с планом захоронений, указатели и прочее, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там сообщили, что в отношении администрации Горьковского муниципального образования было возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил содержания мест погребения». Она оштрафована на 1500 рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление и взяла на контроль устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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