2019-06-28T09:38:46+03:00
Общество

Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе

Водитель разворачивался и не заметил другую машину
Вадим Бегун
Поделиться:
В аварии на тюменской области пострадали пенсионеры.В аварии на тюменской области пострадали пенсионеры.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На 274 километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Двое из них пенсионеры.

– Столкнулись два автомобиля – «Шкода» и «Нива». По предварительным данным, водитель «Нивы» разворачивался с обочины и не заметил иномарку, которая ехала по другой полосе. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. Могу отметить, что в результате ДТП пострадали четыре человека, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона подтвердили число пострадавших.

– Вызов поступил на пульт диспетчера скорой помощи через систему 112 в 8.27, бригада медиков прибыла на место в 8.35. Четверо пострадавших – все взрослые. Троих доставили в областную клиническую больницу №2 для предметной диагностики и оказания необходимой медицинской помощи.

По информации пресс-службы, еще одна участница аварии после оказания помощи на месте от эвакуации в больницу отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени слили мазут на участок свыше тысячи квадратных метров
Выросло число тюменцев, пострадавших от действий компании «Клиника Сибирская»
Кладбище затопило талыми водами в Тюменском районе
МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
Тюменцев удивили необычной зарядкой
Десятки автомобилей, занимающих парковочные места инвалидов, эвакуируют в Тюмени
Тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы
В Тюмени предприниматель торговал некачественным алкоголем
В Тюмени осужден водитель, из-за которого произошло ДТП с участием трех машин
В Тобольске состоялось гашение уникального конверта
В июле тюменцы могут сдать нормативы на знак «ГТО»
В Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 июня в Тюмени: тучи затмят небо с самого утра
Уватские рыбоводы участвуют в работе по сохранению водных биоресурсов
Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия
Участники форума «УТРО – 2019» окунулись в мир цифровых реалий
В Тюменской области проанализировали возможности «личного кабинета» пациента
Тюменцы предпенсионного возраста повысят конкурентоспособность при помощи допобразования
В Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции
В Тюменской области браконьеры отстрелили дичи на 10 миллионов рублей
Не все шампуни одинаково полезны: в Тюмени разработали приложение по поиску вредных веществ в косметике
Тюменец, живущий с шестью родственниками, прописал в квартире полсотни мигрантов
Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Почти миллион квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Тюмени в прошлом году