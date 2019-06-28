Четыре человека пострадали в аварии на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-28T09:38:46+03:00

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На 274 километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Двое из них пенсионеры.

– Столкнулись два автомобиля – «Шкода» и «Нива». По предварительным данным, водитель «Нивы» разворачивался с обочины и не заметил иномарку, которая ехала по другой полосе. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. Могу отметить, что в результате ДТП пострадали четыре человека, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона подтвердили число пострадавших.

– Вызов поступил на пульт диспетчера скорой помощи через систему 112 в 8.27, бригада медиков прибыла на место в 8.35. Четверо пострадавших – все взрослые. Троих доставили в областную клиническую больницу №2 для предметной диагностики и оказания необходимой медицинской помощи.

По информации пресс-службы, еще одна участница аварии после оказания помощи на месте от эвакуации в больницу отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU