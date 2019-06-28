Тюменцев удивили необычной зарядкой

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-28T09:15:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На городской площади Тюмени сегодня прошла необычная зарядка. Дело в том, что она была с элементами единоборств.

На традиционной пятнадцатиминутной пятничной разминке физкультурники Тюмени использовали элементы тай чи – это метод самообороны и художественной боевой гимнастики. Такую интересную зарядку для местных жителей приготовила и провела тренер-универсал Анастасия Зорина.

– Заряд бодрости и уверенности на весь день получил каждый, кто пришел на зарядку, – поделились в пресс-службе администрации города Тюмени, напомнив, что подобные разминки проводится по вторникам и пятницам перед началом трудового дня в 8.30. Так, на Европейской площади (ул. Эрвье, 30, к.4) в будни зарядка проходит в 6.30, а в выходные – в 8.00.

По субботам и воскресеньям в 9.00 тренировки организованы в Гилевской роще и Затюменском парке и Комсомольском сквере. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU